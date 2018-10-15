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Tecavüz zanlısına 4 gün ek tutukluluk

Tecavüz zanlısına 4 gün ek tutukluluk

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:54
Tecavüz zanlısına 4 gün ek tutukluluk

Tecavüz zanlısına 4 gün ek tutukluluk

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı Ayan, almış olduğu 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, “Kasti hasar” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ayan’ın tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Burhan AyanTecavüz
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