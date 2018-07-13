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Tecavüz soruşturması sürüyor

Tecavüz soruşturması sürüyor

13 Temmuz 2018 Cuma 17:14
Tecavüz soruşturması sürüyor

Tecavüz soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 36 yaşındaki E.Ş’.ye cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat İri bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mesele ile ilgili soruşturmayı yapan polis, zanlının 11 Temmuz saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki E.Ş’nin evine konuşmak maksadı ile gittiğini, zorla içeri girdiğini, ikili arasında tartışma çıktığını ifade etti. Polis, zanlının tartışma esnasında E.Ş.’nin boğazını sıkıp, “Benimle olmazsan seni öldürürüm” dediğini ve parmakları ile cinsel tecavüz suçu işlediğini açıkladı. Zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını ve iki gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat İriTecavüz
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