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Tayabalı 4 gün daha tutuklu kalacak

Tayabalı 4 gün daha tutuklu kalacak

28 Eylül 2018 Cuma 15:47
Tayabalı 4 gün daha tutuklu kalacak

Tayabalı 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney’den Kuzey’e geçiş yapan ve üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ahmed Seif Tayabalı, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, zanlının 26 Eylül’de saat 15.00’te Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye üç gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyle giriş yapıp tutuklandığını söyledi. Ramiz, Tayabalı’nın gönüllü ifade verdiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının dört gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı dört gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAhmed Seif Tayabalı
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