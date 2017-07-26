Polisiye Olaylar:
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26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:26

Tavuklar Tilkiye Teslim Edildi

Tavuklar Tilkiye Teslim Edildi
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Tavuklar Tilkiye Teslim Edildi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliğinin kapısını zorla açarak içerden 172,05 TL para çalan Uğur İşlek tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlının hırsızlık suçunu 30 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında işlediği, Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliği içerisinde, masa çekmecesinde muhafaza edilen personele ait toplam parayı çaldığı belirtildi. Dün gözaltına alınan zanlı bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 30 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında işlediği, Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliği içerisinde meydana gelen hırsızlık suçundan gözaltına alındığını, zanlının yine aynı tarihler içerisinde iki ayrı işyerine girerek hırsızlık yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, ifadesinin araştırılacağını belirterek zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, aktarılan olgular ışığında zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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