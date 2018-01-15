Tatile Cezaevinde Devam Edecekler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize turist olarak tasarruflarındaki uyuşturucu maddeler ile gelen zanlılar Danny Arie ve Caner Malkoç teminata bağlanmak için bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Danny Arie’nin 11 Ocak tarihinde 4 gram, Caner Malkoç’un ise 12 Ocak tarihinde 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ülkemize giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını kabul ettiklerini söyleyerek başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.