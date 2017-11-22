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22 Kasım 2017 Çarşamba 08:53

TAHLİLİ YAPAN KİMYAGER CANINA KIYDI!

Mevsimlik işçi olarak geldiği KKTC’de kullandığı arabayla kaza yaparak yanındaki arkadaşının yanarak ölmesine neden olan Mehmet Karakuş’un tahlil raporları Türkiye’de takıldı.

TAHLİLİ YAPAN KİMYAGER CANINA KIYDI!
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Girne-Değirmenlik Anayolu’nda Temmuz ayında, yanarak bir kişinin yaşamını kaybettiği trafik kazasında, ağır yanıklarla kurtulan 25 yaşındaki DD 683 plakalı araç sürücüsü Mehmet Karakuş’un Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davası Türkiye’den beklenen raporlara takıldı.
Karakuş, başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzuruna çıktı.
Metay: Kimyager intihar etti
Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Kıdemli Savcı Egemen Metay, Mehmet Karakuş’un kaza esnasında alkollü olup olmadığının anlaşılması için kan ve alkol tahlillerinin Devlet Labortuvarı’nın o dönem yangından ötürü işlemlere cevap vermediğini ifade ederek, sonuçların Türkiye’den beklendiğini kaydetti.
Metay, alınan bilgide ise tahlillerini yapan kimyagerin intihar ederek yaşamına son verdiğini öğrendiklerini belirterek raporların tamamlanabilmesi için bir süre talebinde bulundu.
Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, raporların temin edilebilmesi için davayı 12 Aralık tarihine erteleyerek oturumu kapattı

 
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