Surlar içinde bıçaklar konuştu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Surlar içinde sabaha karşı aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerini bıçaklayan zanlılar Muhammet Tusün ve Hasan Dikyar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlılar Muhammet Tusün ve Hasan Dikyar’ın 16 Haziran 2017 tarihinde saat 6.30 raddelerinde Lefkoşa Surlar içinde bulunan Ahmet Kaya Market önünde bulundukları sırada aralarında Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma neticesinde tasarruflarında bulundurdukları kesici ve delici aletler ile birbirlerini muhtelif yerlerinden yaraladıklarını söyledi. Polis olayın akabinde yaralanan zanlıların hastaneye kaldırıldıklarını ve yapılan tedavilerinin ardından müşaade altında tutuklandıklarını ve mahkeme için doktor izni alınarak huzura çıkarıldıklarını belirtti.

Polis memuru İzlem Civisilli mesele ile ilgili olarak olay yerindeki kamera görüntülerinin henüz temin edilemediğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ve suç aletlerinin henüz bulunamadığını belirterek soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.