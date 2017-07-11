SUÇ MAKİNESİ TUTUKLU YARGILANACAK

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Haydar Şahin’in 3 Temmuz tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy'de faaliyet gösteren Lemar alış veriş merkezi oto park yeri içerisinde ayrılmış olduğu kız arkadaşı olan N. Ç’yi kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle Iphone 5s marka model cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak fırlatmak suretiyle kırdığını söyledi. Polis zanlının olayın akabinde yine N.Ç isimli genç kadının sol kolunu tutup bükmek suretiyle darp ettiğini belirtti. Polis olay yerinden kaçan zanlının daha sonra 7 Temmuz tarihinde saat 21.15 raddelerinde kullanımında bulunan araç ile fuar düğün salonu yakınında aracı ile ilerlemekte olan N.Ç isimli kadının aracının önünü keserek araçtan inip adı edileni sağ elini tutup bükmek suretiyle zorla kendi aracına bindirip kaçırdığını ifade etti.Polis memuru Hamza Tarman zanlının daha sonra genç kadını bıraktıktan sonra bu sefer telefonla arayarak öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Polis meselenin polise aktarılmasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını ve aleyhinde “zorla adam kaçırma, kasti hasar, darp ve telefonla tacizlik” suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak zanlının etki etme olasılığı kalmadığını belirtti.Polis zanlının askıda benzer birçok suçtan davası bulunduğunu ve yapılan soruşturma kapsamında ülkemizde kaçak olarak bulunduğunu belirterek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olması maksadı ile askıda bulunan birçok davası ve sürekli suç işlemesini de göz önünde tutarak 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.