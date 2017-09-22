Soygun Zanlıları 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Soygun Zanlıları 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne-Alsancak bölgesinde faaliyet gösteren Derdal Arabacıoğlu’na ait inşaat şirketinden çalınan 90 bin TL ile ilgili ilk etapta tutuklanan 9 kişiden 6’sının suçsuz olduğu anlaşıldı. Olayda şüpheli görülen bekçi Kasım Güzel, taşeron firma sorumlusu Fatih Tefil ve şirket muhasebecisi Savaş Başoda ise ek tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polisin açıklamasına göre, çelik kasa çalındığı sırada ofiste düşüp ahşap zemini kırdığı, soyguncuların kasayı pencereden attıklarını bu esnada hem panjurların kırıldığını hem de kasanın düştüğü yerde delik açıldığını, ayrıca kasanın sürüklenerek 20 metre götürüldüğünü ve tüm bunlara rağmen bekçinin hiçbir şey görmediğine ve hiçbir şey duymadığına dair ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlı Efil’in parayı verdiğini, zanlı Başoda’nın ise poarayı kasaya koyduğunu ve bu yüzden şüpheli olduklarını söyledi.
Alsancak bölgesinde bulunan Derdal Arabacıoğlu Şirketi’nin soyulduğunu kaydeden polis, işyerinin alüminyum camının sert bir cisimle hasara uğratıp içeri giren şahıs veya şahısların içerisinde 90 bin TL bulunan çelik kasayı çaldıklarını söyledi. Polis, çalınan çelik kasanın işyerinin 20 metre ilerisinde açılmış bir vaziyette bulunduğunu, kasa içerisinde Arabacıoğlu ile Simetri Şirketine ait 90 bin TL’nin alındığını ifade etti. Olayın 18 Eylül 03.00-07.00 saatleri arasında meydana geldiğini kaydeden polis, saat 08.20 sıralarında ise polisin bilgilendirildiğini, olay yerine gidildiğini, parmak izi incelemesi yapıldığını ve olay yeri fotoğrafları çekildiğini söyledi.
Polis olayla yapılan soruşturmada Derdal Arabacıoğlu Şirketi’nde muhasebeci olarak çalışan S.B’nin 15 Eylül tarihinde iş yaptıkları bir firmadan 375 bin TL’lik ödeme aldığını, bu paranın 294 bin 700 TL’sini kendileri için iş yapan şahıslara ödediğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, 16 Eylül tarihinde ise S.B’den ödeme alan F.E’nin tekrar almak üzere kasada saklaması için S.B’ye 90 bin TL para verdiğini ve olayda bu paranın çalındığını ifade etti. Polis, ilk etapta soruşturma amaçlı tutuklanan 9 zanlıdan 6’sının suçla bağlantısının olmadığına dair tespit yaptıklarını açıkladı.
Polis, olay yerine yakın işyerlerinden kamera görüntülerini aldıklarını, bu görüntülerin incelemesinin sürdüğünü ifade ederek, ayrıca zanlıların cep telefonu kayıtlarının da uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Çelik kasadan çalınan 90 bin TL’nin henüz bulunmadığını ifade eden polis, 2 günde 40-50 kişinin sorgulandığını alanın çok büyük olması nedeniyle birçok kişinin daha sorgulanacağını açıkladı. Polis, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.