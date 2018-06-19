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Şölen silahla dehşet saçtı

Şölen silahla dehşet saçtı

19 Haziran 2018 Salı 18:53
Şölen silahla dehşet saçtı

Şölen silahla dehşet saçtı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber
 

Girne’de dün tasarrufundaki silah ile dehşet saçan zanlı Oktay Şölen tutuklanmasını ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Üzeyir Kürşat Koşer, zanlı Oktay Şölen’in “Katle teşebbüs”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma, ateş etme” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Üzeyir K.Koşer, zanlının önceki gün saat 19.00 sıralarında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu markası meçhul 7.65 tabanca ile önceden gönül ilişkisi olduğu Ayşen Kamburoğlu’nun işletmeciliği yaptığı bara gittiğini söyledi. Koşer, zanlının önce yönetimindeki araç ile masalarda oturan müşterilerin üzerine aracını sürdüğünü daha sonra, sopa ile camları kırarak kasten hasara uğrattığını belirtti. Zanlının tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile Ayşen Kamburoğlu ve beraberinde bulunan 2 kişiye ateş ettiğini ifade eden Koşer, görgü tanıklarının polisi araması ile zanlının olay yerinde yakalandığını ifade etti. Koşer, zanlının tutuklandıktan sonra tabancayı kimden ve nereden aldığına dair çelişkili ifadeler verdiğini belirtirken, Lefkoşa’da evinde arama yapıldığını söyledi. Şölen’in Kamburoğlu’nu öldürmek için iş yerine gittiğini gönüllü ifade vererek itiraf ettiğini kaydeden Kürşat, birçok görgü tanığının ifadesinin alınacağını ve bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini kaydetti. Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığına dair ifade verdiğini kaydeden Kürşat, Şölen’in Barış Ruh Hastanesinde kontrolden geçirileceğini kaydederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Polisin tutukluluk süresinin ardından söz hakkı alan zanlı Oktay Şölen, “Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 19:48
Anahtar Kelimeler:
Ayşen KamburoğluKurşunBaskınSilahOktay Şölen
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