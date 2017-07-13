Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:26

Sokak Ortasında Bıcaklı Kavga

Sokak Ortasında Bıcaklı Kavga
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Sokak Ortasında Bıcaklı Kavga

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Lefkoşa’da, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana gelen kavgayı ayırmaya çalışan Çağrı Poyraz Oruncak’ı bıçakla yaralayan zanlı Veysel Akpınar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan Lefkoşa da umumi bir yer olan Cemal Gürsel Caddesi üzerinde 12 Temmuz tarihinde saat 21.00 raddelerinde 189 promil alkol tesiri altında olduğu bir sırada zanlı Veysel Akpınar’ın, eşine mesaj attığı gerekçesi ile kendisi ile konuşmaya gelen Lefkoşa da sakin Bülent Çolak ile arasında tartışma çıktığını söyledi. Polis zanlının tartışma esnasın da yanında taşımakta olduğu toplam uzunluğu 20 cm, ağız uzunluğu 10 cm olan siyah saplı meyve bıçağını salladığı bir sırada kavgayı ayırmaya çalışan Çağrı Poyraz Oruncak’ı boyun kısmından hafif şekilde yaraladığını ifade etti.

Polis memuru Burçin Korgan Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının birçok sabıkası olduğunu ve TC – KKTC vatandaşlığı bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının tutuklu yargılanmasının uygun olacağını belirterek 3 ay süre ile hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Çağrı Poyraz OruncakBıçaklaYARALAMAVeysel Akpınar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seks Fantezisi Kanlı Bitti Seks Fantezisi Kanlı Bitti
Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak
Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı
1 Kilo Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı 1 Kilo Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
45 Gün Cezaevinde Bekleyecek 45 Gün Cezaevinde Bekleyecek
Cinayet Soruşturması Sürüyor Cinayet Soruşturması Sürüyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Seks Fantezisi Kanlı Bitti
Suç aleti bulunamadı

Haberi Oku