Sokak Ortasında Bıcaklı Kavga



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan Lefkoşa da umumi bir yer olan Cemal Gürsel Caddesi üzerinde 12 Temmuz tarihinde saat 21.00 raddelerinde 189 promil alkol tesiri altında olduğu bir sırada zanlı Veysel Akpınar’ın, eşine mesaj attığı gerekçesi ile kendisi ile konuşmaya gelen Lefkoşa da sakin Bülent Çolak ile arasında tartışma çıktığını söyledi. Polis zanlının tartışma esnasın da yanında taşımakta olduğu toplam uzunluğu 20 cm, ağız uzunluğu 10 cm olan siyah saplı meyve bıçağını salladığı bir sırada kavgayı ayırmaya çalışan Çağrı Poyraz Oruncak’ı boyun kısmından hafif şekilde yaraladığını ifade etti.Polis memuru Burçin Korgan Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının birçok sabıkası olduğunu ve TC – KKTC vatandaşlığı bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının tutuklu yargılanmasının uygun olacağını belirterek 3 ay süre ile hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.