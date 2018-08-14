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Silahı kim çaldı?

Silahı kim çaldı?

14 Ağustos 2018 Salı 17:50
Silahı kim çaldı?

Silahı kim çaldı?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Birlikte yemek yedikleri M.D’nin silahını çaldıkları gerekecesi ile tutuklanan zanlılar Ceylani Çoruk ve Hasan Işıl bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Güneş, zanlıların Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Güneş, M.D.’nin dün Lapta Polis Karakolu’na gelerek ‘Taurus’ marka TNH 07066 seri numaralı 9 mm Brezilya yapısı ruhsatlı silahının ve içindeki 10 adet canlı merminin arabasından çalındığını söyledi. M.D.’nin ifadesinde, zanlı Ceylani Çoruk, Hasan Işıl ve Murat Çetin ile birlikte Lapta’da bir oto elektrik dükkânında gece geç saatlere kadar yemek yediklerini ifade eden Güneş, zanlılar ve aranan Murat Çetin’in şikâyetçinin aracı ile markete gittiklerini kaydetti. Şikâyetçinin silahının kaybolduğunu fark etmesi üzerine polisten yardım istediğini kaydeden Güneş, tutuklanan zanlıların suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Güneş, zanlı konumunda olan Murat Çetin’in yapılan araştırmada olayın ertesi günü Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaptığını tüm aramalara rağmen silahın henüz bulunmadığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylani ÇorukHasan IşılSilah çaldı
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