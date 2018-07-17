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Silah zanlısı tutuksuz yargılanacak

Ünlü bir iş adamının cinsel içerikli görüntülerinin çekilmesi ile ilgili yapılan soruşturmada ele geçirilen silah ve mermilerle ilgili tutuklanan zanlı serbest kaldı

Silah zanlısı tutuksuz yargılanacak

Ünlü bir iş adamının cinsel içerikli görüntülerinin çekilmesi ile ilgili yapılan soruşturmada ele geçirilen silah ve mermilerle ilgili tutuklanan zanlı serbest kaldı

17 Temmuz 2018 Salı 09:00
Silah zanlısı tutuksuz yargılanacak

Silah zanlısı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ünlü bir iş adamının cinsel içerikli görüntülerinin çekilmesi ile ilgili yapılan soruşturmada ele geçirilen silah ve mermilerle ilgili tutuklanan zanlı serbest kaldı

Tanınmış bir iş adamının cinsel içerikli görüntülerini çekip şantaj aracı olarak kullandıkları iddiasıyla tutuklanan dört zanlından Arife Oğuzoğlu ile erkek arkadaşı Muharrem Tanrıver’in birlikte kaldıkları evde ele geçirilen silah ve mermilerle ilgili tutuklanan Ömer Faruk İlhan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Arife Oğuzoğlu’nun oğlu olan zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 12 Temmuz tarihinde özel hayatın gizliliğini ihlal meselesinde Arife Oğuzoğlu ile erkek arkadaşı Muharrem Tanrıver’in birlikte kaldıkları Çatalköy’deki evde 9 mm çapında kurusıkı silah ile 20 adet kurusıkı mermi bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı yapan polis, ele geçirilen kanıtlarla ilgili yapılan araştırma sonucu zanlı İlhan’ın tespit edildiğini aktardı. Gözaltına alınan zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, zanlının silah ile mermileri 2015 yılında kanunsuz bir şekilde ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi, zanlının 5 bin TL nakit, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ŞantajTanınmış Bir Iş AdamıArife OğuzoğluMuharrem TanrıverTabancaSilahÖmer Faruk İlhan
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