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Sapık Tutuklu Yargılanacak

Girne’de 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen Ömür Emirsoylu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sapık Tutuklu Yargılanacak

Girne’de 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen Ömür Emirsoylu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

23 Mart 2018 Cuma 20:41
Sapık Tutuklu Yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen Ömür Emirsoylu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak soruşturma yapan polis, zanlının 20 Mart tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de bir apartmanın önünde oynayan 8 yaşındaki kızın, ağzını elleri ile kapattıktan sonra apartmanın en üst katına çıkardığını söyledi. Zanlının 8 yaşındaki kıza, “Dizlerini üzerine çök, ellerini şöyle koy” şeklinde komutlar verdiğini, akabinde küçük kızın kalçasını elleyip yanağından öptüğünü açıklayan polis, bu esnada 8 yaşındaki çocuğun bağırdığını, zanlının ise kaçtığını açıkladı. Polis, çığlık seslerini duyan çocuğun annesinin apartmanın üst katına çıkarken kaçmaya çalışan zanlı ile çarpıştığını, yukarı çıkan annenin çığlık atan kızına ne olduğunu sorduğunu ve çocuğun ise “Popoma elledi” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Kaçmaya çalışan zanlının Çatalköy’de yakalandığını kaydeden polis, zanlıyı apartmandan çıkarken gören 5 kişiye tanıtma merasimi yapıldığını ve tanıkların zanlıyı teşhis ettiğini belirtti. Polis, ayrıca yapılan soruşturmada zanlının olaydan önce bir çocuk parkının önünde aracı içerisinde oturup beklediğini, çocukları izlediğini ve bazı çocuklara, “Babanız sizi çağırıyor” dediğini tespit ettiklerini kaydetti. Tutuklanan zanlının apartmana ev aramak için girdiğini ancak ne kiralık ilanı ne de boş daire olduğunu kaydeden polis, zanlının işlediği suçun 13 yıl hapislik ön gören bir suç olduğunu belirtti. Zanlının başka suçlardan sabıkası olduğunu açıklayan polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise İngiltere’den geldiğini, söz konusu apartmanda daha önce bir arkadaşının oturduğunu, onu aramak için içeri girdiğini öne sürdü. Zanlı, “Çocuğu taciz etmedim. Bağırıyordu sadece omuzuna dokundum” dedi. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 23.03.2018 21:53
Anahtar Kelimeler:
Kız çocuğunu TacizÖmür Emirsoylu
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