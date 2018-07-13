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Şantaj çetesi yakalandı
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Şantaj çetesi yakalandı

Ses ve görüntü kayıt cihazları ile bazı şahsıların cinsel içerikli görüntülerini çekip, şantaj aracı olarak kullanan bankacı Didem Uçak, medyum Arife Özoğlu, Muharrem Tanrıverdi ve İsmail Dimilliler tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Şantaj çetesi yakalandı

Ses ve görüntü kayıt cihazları ile bazı şahsıların cinsel içerikli görüntülerini çekip, şantaj aracı olarak kullanan bankacı Didem Uçak, medyum Arife Özoğlu, Muharrem Tanrıverdi ve İsmail Dimilliler tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:58
Şantaj çetesi yakalandı

Şantaj çetesi yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ses ve görüntü kayıt cihazları ile bazı şahsıların cinsel içerikli görüntülerini çekip, şantaj aracı olarak kullanan bankacı Didem Uçak, medyum Arife Özoğlu, Muharrem Tanrıverdi ve İsmail Dimilliler tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu, zanlıların Şubat-Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen “özel hayatın gizliliğini ihlal”suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlı Didem Uçak’ın radoyu görünümlü görüntü ve ses kaydı cihazı ile yatak odasında müştekinin cinsel içerikli görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile bağlantılı olarak Arife Özoğlu, İsmail Dimilliler, Muharrem Tanrıver’in de yakalandığını anlattı. Polis, Lefkoşa’da bir bankada çalışan zanlı Uçak’ın görüntülerini çektiği müştekinin banka hesap bilgilerini elde edip zanlı Dimilliler ve zanlı Tanrıver’e verdiğini de aktardı.

Polis, olayda kullanılan radyo görünümlü cihazın emare olarak alındığını kaydetti. Polis mesele ile bağlantılı olan zanlı Özoğlu’nun fal ve büyü işleri yaptığı işyerine de operasyon düzenlediklerini açıkladı. Polis, zanlının işyerinde masa saati görünümlü ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının Dimilliler’in evinde ve aracında yapılan aramada ise 13 canlı mermi ile zanlı Uçak’ın görüntülerini çektiği şahsa ait video kayıt görüntüleri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların evlerinde ayrıca tabletler, bilgisayarlar, zanlı Özoğlu ile Tanrıver’in birlikte kaldığı evde 12 canlı mermi ele geçirdiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü, alınması gereken birçok ifade olduğunu, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Didem UçakMedyum Arife ÖzoğluMuharrem Tanrıverdi İsmail DimillilerŞantaj
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