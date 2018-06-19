Sahtekar Azeri yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 84 yaşındaki’u, kredi kartına 5 bin TL para yatırması halinde limitinin açılıp, 11 bin Euro çekip borcunu ödeyeceğine dair yalan söyleyerek parasını alan Azerbeycanlı 26 yaşındakişikayet üzerine tutuklanarak bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan polis, 2 Haziran tarihinde zanlının 84 yaşındaki Şeref Özsoy’a kredi kartına 5 bin TL para yatırması halinde limitinin açılıp, 11 bin Euro çekebileceğini ve borcunu ödeyeceğini söyleyerek, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının parayı aldığını ancak borcunu ödemediğini, ayrıca 156 gün önce vize süresinin dolduğunu ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, yasal statüsünün dikkate alınarak teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı ise YDÜ'de öğrenci olduğunu ancak bir süredir kayıt yaptırmadığını, şikayetçinin de çok yakın arkadaşı olduğunu ve daha önce okul parasını ödediğini öne sürdü.

Mahkeme, talebi değerlendirdikten sonra zanlının 1 ayı geçmeyecek bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.