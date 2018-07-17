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Sahte Nijerya pasaportu ile yakalandı

Başkası adına düzenlenmiş Nijerya pasaportu ile çıkış yapmaya çalışan Sudan uyruklu Saim Ahmed suçüstü yakalanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Sahte Nijerya pasaportu ile yakalandı

Başkası adına düzenlenmiş Nijerya pasaportu ile çıkış yapmaya çalışan Sudan uyruklu Saim Ahmed suçüstü yakalanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 16:42
Sahte Nijerya pasaportu ile yakalandı

Sahte Nijerya pasaportu ile yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkası adına düzenlenmiş Nijerya pasaportu ile çıkış yapmaya çalışan Sudan uyruklu Saim Ahmed suçüstü yakalanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının bugün sabah saat 06.00 sıralarında Ercan Havaalanı’dan Nijeryalı bir şahıs adına düzenlenmiş sahte Nijerya pasaportu ile çıkış yapmak isterken yakalandığını söyledi. Zanlının daha önceden uyuşturucu suçundan çıkış yasağı olduğu için bu suçu işlediğini kaydeden polis, tutuklanan zanlının ifade vererek söz konusu pasaportu Mağusa’da 1500 dolara temin etiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 17.07.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
Saim AhmedNijerya Pasaportu
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