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Sağlam tutuksuz yargılanacak

Sağlam tutuksuz yargılanacak

21 Eylül 2018 Cuma 23:35
Sağlam tutuksuz yargılanacak

Sağlam teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Aralarında önceden husumet bulunduğu gerekçesi ile 2 Eylül tarihinde T.S.’yi cam masa ayakları ile darp ederek ağır yaralayan Ümit Sağlam aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Sağlam ile birlikte T.S.’yi ciddi şekilde darp eden Ömer Kara, yurtdışına kaçtı. Aleyhinde alınan 1 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Ümit Sağlam’ın “Yaralama”, “Kasti hasar” , “ciddi darp” ve “Tecavüzkâr alet taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, olayın 2 Eylül tarihinde Girne’de meydana geldiğini zanlı Sağlam’ın aranan 1 kişi ile birlikte T.S.’yi cam masa ayakları ile ciddi şekilde yaralayarak aracını kırdıklarını söyledi. Çamlıbelli, zanlının 18 gün sonra tutuklandığını aranan şahsın ise yurt dışına kaçtığını tespit ettiklerini ifade ederek, soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 7 bin 500 TL nakit, KKTC vatandaşı iki kefilin 30’ar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ümit SağlamDarpKavgaYARALAMA
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