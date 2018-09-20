Sağlam 1 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de aralarında önceden husumet bulunduğu gerekçesi ile 2 Eylül tarihinde T.S.’yi cam masa ayakları ile darp ederek ağır yaralayan Ümit Sağlam tutuklanırken bir kişi aranıyor. Yapılan sorgulamada işlediği suçları itiraf eden Sağlam, teminat talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Ümit Sağlam’ın “Yaralama”, “Kasti hasar” , “ciddi darp” ve “Tecavüzkâr alet taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, olayın 2 Eylül tarihinde Girne’de meydana geldiğini zanlı Sağlam’ın aranan 1 kişi ile birlikte T.S.’yi cam masa ayakları ile ciddi şekilde yaralayarak aracını kırdıklarını söyledi. Çamlıbelli, zanlıların 18 gündür arandığını Ümit Sağlam’ın önceki gün tespit edilerek tutuklandığını, olayla bağlantılı 1 kişinin ise halen arandığını ifade ederek 1 gün tutukluluk talebinde bulundu. Zanlı Ümit Sağlam’ın bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 1gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.