banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96121
ALTIN
239.993
DOLAR
6.2046
STERLİN
8.2088
EURO
7.2854
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Şanverdi tutuklu yargılanacak
ŞANVERDİ TUTUKLU YARGILANACAK
Sağlam 1 gün tutuklu kalacak
SAĞLAM 1 GÜN TUTUKLU KALACAK
Demir hırsızları 1 gün tutuklu kalacak
DEMİR HIRSIZLARI 1 GÜN TUTUKLU...
banner282
Flaş Haber
KKTC'de yakalandı
Kapat

Sağlam 1 gün tutuklu kalacak

Sağlam 1 gün tutuklu kalacak

20 Eylül 2018 Perşembe 18:50
Sağlam 1 gün tutuklu kalacak

Sağlam 1 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de aralarında önceden husumet bulunduğu gerekçesi ile 2 Eylül tarihinde T.S.’yi cam masa ayakları ile darp ederek ağır yaralayan Ümit Sağlam tutuklanırken bir kişi aranıyor. Yapılan sorgulamada işlediği suçları itiraf eden Sağlam, teminat talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Ümit Sağlam’ın “Yaralama”, “Kasti hasar” , “ciddi darp” ve “Tecavüzkâr alet taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, olayın 2 Eylül tarihinde Girne’de meydana geldiğini zanlı Sağlam’ın aranan 1 kişi ile birlikte T.S.’yi cam masa ayakları ile ciddi şekilde yaralayarak aracını kırdıklarını söyledi. Çamlıbelli, zanlıların 18 gündür arandığını Ümit Sağlam’ın önceki gün tespit edilerek tutuklandığını, olayla bağlantılı 1 kişinin ise halen arandığını ifade ederek 1 gün tutukluluk talebinde bulundu. Zanlı Ümit Sağlam’ın bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 1gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ümit SağlamDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de yakalandı
KKTC'de yakalandı
Şanverdi tutuklu yargılanacak
Şanverdi tutuklu yargılanacak
Demir hırsızları 1 gün tutuklu kalacak
Demir hırsızları 1 gün tutuklu kalacak
Teminatı yerine getiremedi
Teminatı yerine getiremedi
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha
FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha
Saleh 2 gün daha tutuklu kalacak
Saleh 2 gün daha tutuklu kalacak
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Gazimağusa'da hırsızlık
Gazimağusa'da hırsızlık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim