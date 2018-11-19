Sadeq 2 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan kuzeye bir aylık süreçte 88 gram hintkeneviri ithal edip, satışını yapan Omar Jafar Sadeq, aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın bugünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Atilla Enver Etkin hazır bulundu. Mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı. Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının kamu sağlığı ve toplum huzurunu bozduğuna vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın tespit edilemeyen miktarda hintkeneviri tasarruf ettiğini, 920 miligram hintkenevirini bir şahsa 200 TL karşılığında satması ve 87 gram 530 miligram ağırlığında hintkenevirini güneyden kuzeye ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Hüdaverdi, sanığın uyuşturucu ithal ederek ülkemizde yaşayan insanların uyuşturucu temin etmemesi için başlatılan mücadeleyi sekteye uğratmasını ve uyuşturucunun külliyetli sayılabilecek miktarda oluşunu, aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.