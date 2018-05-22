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Rehman’ın suç ortağı aranıyor

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası tanıtım ofisinde görevli müdür olarak görev yapan zanlı Aisha Rehman para karşılığı sahte öğrenci belgesi düzenlediği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Rehman’ın suç ortağı aranıyor

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası tanıtım ofisinde görevli müdür olarak görev yapan zanlı Aisha Rehman para karşılığı sahte öğrenci belgesi düzenlediği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Mayıs 2018 Salı 17:23
Rehman’ın suç ortağı aranıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası tanıtım ofisinde görevli müdür olarak görev yapan zanlı Aisha Rehman para karşılığı sahte öğrenci belgesi düzenlediği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü huzurda bulunan zanlı Aisha Rehman’ın 10 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede, Uluslararası Tanıtım Ofisi Müdürü olarak görev yaptığını ve yabancı uyruklu bir kişinin söz konusu üniversitede kaydı olmadığı halde bu şahıs adına, sahte bir öğrenci belgesi düzenleyerek konu belgeyi öğrenci işleri müdürüne imzalatarak tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde zanlının bir başka aranan şahıs ile birlikte para karşılığı Pakistan uyruklu kişilere sahte belge düzenlediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Şükrü Ömürlü zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edileceğini ayrıca suç ortağının halen aranmakta olduğunu belirterek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Aisha RehmanSahte öğrenci BelgesiParaSahte EvrakHaspolat
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