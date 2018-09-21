Posta ile uyuşturucu geldi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da zanlı Heycan Beyler adına gelen pakette uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, huzurda bulunan zanlı Heycan Beyler adına posta kutusuna gelen pakette, 4 ayrı poşete sarılı 22 adet amfetamine türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının dün Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirterek, soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi