banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97374
ALTIN
241.638
DOLAR
6.2750
STERLİN
8.2346
EURO
7.3768
Ercan’da kara para şüphesi
ERCAN'DA KARA PARA ŞÜPHESİ
Posta ile uyuşturucu geldi
POSTA İLE UYUŞTURUCU GELDİ
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluda Trafik kazası: 1 Yaralı
Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluda Trafik...
banner282
Flaş Haber
Posta ile uyuşturucu geldi
Kapat

Posta ile uyuşturucu geldi

Posta ile uyuşturucu geldi

21 Eylül 2018 Cuma 14:53
Posta ile uyuşturucu geldi

Posta ile uyuşturucu geldi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da zanlı Heycan Beyler adına gelen pakette uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, huzurda bulunan zanlı Heycan Beyler adına posta kutusuna gelen pakette, 4 ayrı poşete sarılı 22 adet amfetamine türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının dün Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirterek, soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Heycan BeylerUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan’da kara para şüphesi
Ercan’da kara para şüphesi
Pilgir 7 gün daha tutuklu kalacak
Pilgir 7 gün daha tutuklu kalacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Demir hırsızları 3 gün daha tutuklu kalacak
Demir hırsızları 3 gün daha tutuklu kalacak
KKTC'de yakalandı
KKTC'de yakalandı
Şanverdi tutuklu yargılanacak
Şanverdi tutuklu yargılanacak
Sağlam 1 gün tutuklu kalacak
Sağlam 1 gün tutuklu kalacak
Demir hırsızları 1 gün tutuklu kalacak
Demir hırsızları 1 gün tutuklu kalacak
Teminatı yerine getiremedi
Teminatı yerine getiremedi
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim