Polisiye Olaylar:
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23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03

Piknik Alanında Magandalık

Piknik Alanında Magandalık
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Piknik Alanında Magandalık

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Boğaz Piknik Alanı’nda beş kişi birleşip Mehmet Cihan Çelik’i öldüresiye darp etti. Zanlı Yılmaz Tip, bir pastanede buluştuğu Çelik’i piknik alanına götürdü. Zanlı Tip, Nevzat Volkan ve üç kişi bir araya gelip Çelik’i ciddi şekilde darp etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çelik yoğun bakıma alınırken Nevzat Volkan gözaltına alındı. Polis, diğer şahısların arandığını belirtirken zanlı Volkan bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı ve zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 22 Eylül gece saat 04.00 sıralarında Girne-Boğaz bölgesinde soygun, ciddi darp ve kasti hasar suçları işlendiğini ifade etti. Polis, yaşanan olayda Yılmaz Tip isimli şahsın Mehmet Cihan Çelik ile Girne’de bir pastanede buluştuğunu, daha sonra Tip ile Çelik’in konuşmak için Boğaz Piknik Alanı’na gittiklerini söyledi. Polis, zanlı Tip, zanlı Nevzat Volkan ve kimliği henüz belirlenemeyen üç kişinin Çelik’i piknik alanında ciddi şekilde darp ettiklerini ifade etti. Beş kişi tarafından ciddi şekilde darp edilen Çelik’in çenesinin, burnunun ve beş dişinin kırıldığını aktaran polis, yaralanın şuadan özel bir hastanede yoğun bakımda olduğunu söyledi. Polis, zanlı Yılmaz Tip’in olay esnasında Çelik’in cep telefonu aldığını, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra cep telefonu ile Çelik’in arkadaşlarını arayarak, “Gidin bakın Mehmet öldü mü kaldı mı” dediğini açıkladı. Olaydan sonra zanlı Nevzat Volkan’ın tespit edilerek gözaltına alındığını, zanlı Tip ile diğer üç şahsın arandığını kaydeden polis, meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
Mehmet Cihan ÇelikNevzat VolkanDarp
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