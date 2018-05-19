Park halindeki araç alev aldı

19.05.2018 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Gönyeli’de Anamurlu Kurt Ali Sokak üzerinde, Garip Apartmanı önünde park halinde bulunan Osman TURAN’a ait, EL 404 plakalı salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın arka koltukları ile tavan döşemesi ve dış kaporta kısmı yanarak zarar görürken, aracın arka camı ise ısıdan patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.