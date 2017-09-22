Önal Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Akın Önal 'ın ülkemize 20 Eylül tarihinde saat 18.00 raddelerinde Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy’nin tespit etmesi sonucunda üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu dikkate alarak davalarında hazır olması maksadı ile 10 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.