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22 Eylül 2017 Cuma 14:16

Önal Tutuklu Yargılanacak

Önal Tutuklu Yargılanacak
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

 Ercan Havaalanından ülkemize Türkiye'den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile turist olarak gelen zanlı Akın Önal teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Akın Önal 'ın ülkemize 20 Eylül tarihinde saat 18.00 raddelerinde Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy’nin tespit etmesi sonucunda üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu dikkate alarak davalarında hazır olması maksadı ile 10 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. 
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