Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Değirmenlik Anayolu’nda 9 Temmuz tarihinde yanarak’ın yaşamını kaybettiği trafiksında, ağır yanıklarla kurtulan 25 yaşındaki DD 683 plakalı araç sürücüsü, aleyhindeki dava karara bağlandı. Temmuz ayından bu yana cezaevinde yargılanmayı bekleyen Karakuş, yargılandığı 6 davadan suçlu bulunarak, “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişininüne sebep olmaktan” 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı. Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, kazanın Temmuz ayında Girne-Değirmenlik anayolunda meydana geldiğini anımsatarak, DD 683 plakalı salon aracı ehliyetsiz kullanan sanık Mehmet Karakuş’un kazayı ağır yaralarla atlattığını, Karakuş’un aracında yolcu olarak bulunan Hüsnü Buğarhan’ın yanarak feci şekilde can verdiğini kaydetti.

Aksun, okuduğu kararda sanık Karakuş’un ehliyetsiz olduğunu kazaya ise kendi dikkatsizliğinin sebebiyet verdiğini kaydetti. Aracı kontrolsüz bir şekilde başka bir aracın önüne geçip tıkaması sonucu kazanın yaşandığını belirten Aksun, kazada Karakuş’un kusurlu olduğuna bulgu yaptıklarını kaydetti.

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Aksun, insan yaşamının son bulduğu trafik kazalarında bu suçların azalma yerine artış gösterdiğine dikkati çekti. 2017 yılı Mahkeme Faaliyet Raporlarına vurgu yapan Fadıl Aksun, bir yılda 20 dava dosyalandığını ifade ederek, ülkenin nüfusunu dikkatte aldıklarında bu rakamın çok yüksek olduğuna değindi. KKTC’de ehliyetsiz araç sahibi olan sanık Karakuş’un kazaya sebebiyet vererek bir kişinin ölümüne 4 kişinin ise yaralanmasına neden olduğunu ifade eden Aksun, KKTC’nin özgürlüklerin ön planda tutulduğu bir ülke olduğuna vurgu yaparak, Karakuş’un ehliyetsiz araç satın alarak ülkenin otoritesini hiçe saydığını söyledi. Aksun, Karakuş’u 4 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.