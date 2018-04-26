Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107015
ALTIN
172.213
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6609
EURO
4.9307
Trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
ÖLÜMLÜ KAZA
Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası
ÖLÜMLÜ KAZAYA 4 YIL HAPİS
13 yıl hapis yatacak
13 YIL HAPİS YATACAK
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
YILDIRIM’I AĞIR CEZA ÇARPTI
banner256
Flaş Haber
13 yıl hapis yatacak
Kapat

Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası

Girne - Değirmenlik Anayolu’nda 9 Temmuz tarihinde yanarak Hüsnü Buğarhan’ın yaşamını kaybettiği trafik kazasında, ağır yanıklarla kurtulan 25 yaşındaki DD 683 plakalı araç sürücüsü Mehmet Karakuş, aleyhindeki dava karara bağlandı.

Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası

Girne - Değirmenlik Anayolu’nda 9 Temmuz tarihinde yanarak Hüsnü Buğarhan’ın yaşamını kaybettiği trafik kazasında, ağır yanıklarla kurtulan 25 yaşındaki DD 683 plakalı araç sürücüsü Mehmet Karakuş, aleyhindeki dava karara bağlandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 23:51
Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner223
Girne - Değirmenlik Anayolu’nda 9 Temmuz tarihinde yanarak Hüsnü Buğarhan’ın yaşamını kaybettiği trafik kazasında, ağır yanıklarla kurtulan 25 yaşındaki DD 683 plakalı araç sürücüsü Mehmet Karakuş, aleyhindeki dava karara bağlandı. Temmuz ayından bu yana cezaevinde yargılanmayı bekleyen Karakuş, yargılandığı 6 davadan suçlu bulunarak, “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne sebep olmaktan” 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı. Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, kazanın Temmuz ayında Girne-Değirmenlik anayolunda meydana geldiğini anımsatarak, DD 683 plakalı salon aracı ehliyetsiz kullanan sanık Mehmet Karakuş’un kazayı ağır yaralarla atlattığını, Karakuş’un aracında yolcu olarak bulunan Hüsnü Buğarhan’ın yanarak feci şekilde can verdiğini kaydetti.

Aksun, okuduğu kararda sanık Karakuş’un ehliyetsiz olduğunu kazaya ise kendi dikkatsizliğinin sebebiyet verdiğini kaydetti. Aracı kontrolsüz bir şekilde başka bir aracın önüne geçip tıkaması sonucu kazanın yaşandığını belirten Aksun, kazada Karakuş’un kusurlu olduğuna bulgu yaptıklarını kaydetti.

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Aksun, insan yaşamının son bulduğu trafik kazalarında bu suçların azalma yerine artış gösterdiğine dikkati çekti. 2017 yılı Mahkeme Faaliyet Raporlarına vurgu yapan Fadıl Aksun, bir yılda 20 dava dosyalandığını ifade ederek, ülkenin nüfusunu dikkatte aldıklarında bu rakamın çok yüksek olduğuna değindi. KKTC’de ehliyetsiz araç sahibi olan sanık Karakuş’un kazaya sebebiyet vererek bir kişinin ölümüne 4 kişinin ise yaralanmasına neden olduğunu ifade eden Aksun, KKTC’nin özgürlüklerin ön planda tutulduğu bir ülke olduğuna vurgu yaparak, Karakuş’un ehliyetsiz araç satın alarak ülkenin otoritesini hiçe saydığını söyledi. Aksun, Karakuş’u 4 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Hüsnü BuğarhanMehmet KarakuşKazaölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turist önce kaçak çalıştı, sonra hırsızlık yaptı
Turist önce kaçak çalıştı, sonra hırsızlık yaptı
13 yıl hapis yatacak
13 yıl hapis yatacak
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
Tarçın uyuşturucuya geçit vermedi
Tarçın uyuşturucuya geçit vermedi
Çöp sandılar başları belaya girdi
Çöp sandılar başları belaya girdi
Girne'de ev açma
Girne'de ev açma
Yeşilyurt'ta yangın
Yeşilyurt'ta yangın
6 kişiyi tutukladı
6 kişiyi tutukladı
Ercan’da 45 gram eroin
Ercan’da 45 gram eroin
127 kilogram kaçak et
127 kilogram kaçak et

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim