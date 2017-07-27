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27 Temmuz 2017 Perşembe 14:18

Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak

Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak
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Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

 Lefkoşa - Mağusa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında 23 Temmuz tarihinde sabahın erken saatlerinde yolun solunda yaya olarak bulunan 26 yaşındaki Barış Hakan’a çarparak ölümüne sebep olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Franklin Onyedika Onuora dün yeniden teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı ile birlikte tutuklanan ve zanlıya arabayı veren şahıs olan zanlı Samtoo Valentine Okolie ise aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlanması üzerine dava okunarak serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Yaşar Arkıner, olayla ilgili bulguları aktardı. Yarkıner kazanın 23 Temmuz’da sabah saat 04.00 sıralarında Lefkoşa-Mağusa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Polis çavuşu Arkıner, zanlı Franklin Onyedika Onuora’nın yönetimindeki MJ 919 Z kiralık araçla Mağusa’ya doğru dikkatsiz ve süratli seyrettiği esnada, Yonca kavşağı yakınlarında aynı istikamete doğru yaya olarak bulunan Barış Hakan’a aracının sol kısmı ile sert bir şekilde çarptıktan sonra 50 metre sürüklediğini kaydetti. Arkıner, Hakan’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde feci şekilde can verdiğini ifade etti.

Polis çavuşu Yaşar Arkıner, zanlının kaza anında durmayarak kaçtığını 500 metre gittikten sonra aracını bir iş yeri önünde gizleyerek olay yerine yaya olarak geri döndüğünü belirtti. Zanlının olay yerinde panik halinde olması ve şok geçirmesi sebebi tespit edilerek tutuklandığını yaklaşık 1 saat sonra gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ve aracın yerini gösterdiğini söyledi. Polis çavuşu Yaşar Arkıner, zanlı Franklin Onyedika Onuora’nın dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandığını belirterek aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünün dolduğunu ve kaçak olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi. 
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