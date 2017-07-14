Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne - Değirmenlik anayolunda 10 Temmuz’da meydana gelen ve 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının zanlısı bugün mahkemeye çıkarıldı. Tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden bugün sabah taburcu edilerek Girne’de duruşmaya çıkarılan zanlının sağlık durumunun iyi olmadığı, başında ciddi yaralar olduğu görüldü. Mahkeme hem olayın ciddiyetini hem de zanlının sağlık durumunu dikkate alarak teminat kararı verdi.
AŞIRI SÜRAT VARDI
Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının kaza günü dikkatsiz, aşırı süratli olduğunu, ayrıca sürüş ehliyetinin olmadığını ve kullandığı aracın sigortasının bulunmadığını belirtti. Zanlının çalışma izni ile ülkede bulunduğunu kaydeden polis, 27 Ağustos tarihinde izin tarihinin sonlanacağını ifade etti. Polis, bu olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı avukatı ise müvekkilinin yaraları olduğunu, bu nedenle sağlık takibinin yapılmasını talep etti.
TUTUKLU YARGILANACAK
Mahkeme, yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının davaları görülünceye kadar 2 ay süre ile cezaevine gönderilmesine, ayrıca cezaevine konmadan önce tam teşekküllü devlet hastanesinde kontrolden geçirilmesine ve 2 ay süresince haftada 3 gün yaralarının pansumanı ve sağlık takibi için devlet hastanesine götürülmesine emir verdi.
FECİA OLMUŞTU
Girne - Değirmenlik Anayolunun 12-13’üncü kilometreleri arasında, 9 Temmuz günü sabaha karşı, saat 00.20 sıralarında gerçekleşen kazada, Mehmet Karakuş (E-25), yönetimindeki DD 683 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajı alamayarak yolun sağından dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan çelik bariyerlere aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile tekrar yola savrulan DD 683 plakalı araç o esnada Girne istikametine doğru seyreden Muhammad İkbal (E-54) yönetimindeki TND 087 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmış ve DD 683 plakalı araç yol dışına çıkarak toprak banket içerisinde alev alarak yanmıştı. Kaza sonrası yanan DD 683 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü Buğarhan (E-20) yanan araçtan fırlayıp yanarak feci şekilde yaşamını yitirmişti.