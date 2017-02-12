Polisiye Olaylar:
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12 Şubat 2017 Pazar 11:05

Ne Bulduysalar Çaldılar

Markete girerek..

Ne Bulduysalar Çaldılar
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Ne Bulduysalar Çaldılar

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da bir markete girerek içeriden sigara ve sahibine ait ziynet eşyası çalan zanlılar M.D ve H.T tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlılar M.D ve H. T’nin 31 Ocak tarihinde, 02.05 - 02.40 saatleri arasında meydana gelen “Dükkân açma, hırsızlık” suçlarından methaldar olduklarını aktardı. Tarman zanlıların Ledra Palace ışıklarında faaliyet gösteren Zeliha Şaşkara’ya ait marketin giriş kapısını muhtemelen sert bir cisimle hasara uğratarak iş yerine girdiklerini ve yazar kasası içerisinde muhafaza edilen 500 TL nakit para, iş yeri içerisinden 2000 TL nakit para, toplam 4120 TL değerinde muhtelif marka sigara çaldıklarını söyledi. Polis zanlıların ayrıca market sahibine ait kasa içerisinde muhafaza ettiği altından mamul yüzük, kolye gibi muhtelif ziynet eşyalarını çalarak ayni yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis olayın polisin bilgisine geldiğini ve bir soruşturma başlatıldığını ve kuyumcuların gezilerek soruşturulduğunu ve şüpheli olan zanlıların tarife uygun olan kolye ve yüzükleri 2 farklı kuyumcuya farklı zamanlarda götürerek nakde çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Tarman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı M.D'nin dükkân açma olayına karışmadığını konu altınları yerde bulduğunu beyan etti. Zanlı H.T ise altınları D’nin kendisine verdiğini ve bozmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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