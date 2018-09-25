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Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı

Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı

25 Eylül 2018 Salı 16:54
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı

Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da namaz kılmak için gittiği camiden cep telefonu çalan zanlı Semir Okur tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hamza Tarman, zanlı Semir Okur’un 3 Eylül’de Lefkoşa’da Yenişehir Camii’nde bank üzerinde dinlenen zanlı Süleyman Toprak’ın 1700 TL değerinde cep telefonu ve 30 TL değerindeki telefon kılıfını çalıp, 400 TL’ye sattığını söyledi. Zanlının benzeri suçtan sabıkaları olduğunu söyleyen Tarman, soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Semir OkurCep TelefonuHırsız
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