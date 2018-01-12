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Müştekinin Tedavisi Sürüyor

Müştekinin Tedavisi Sürüyor

12 Ocak 2018 Cuma 15:42
Müştekinin Tedavisi Sürüyor
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Müştekinin Tedavisi Sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sokak ortasında kendisini aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı av tüfeği ile vurarak öldürmeye teşebbüs eden zanlı Çağın Karadayı ek tutukluluk süresi talebi ile bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci 8 Ocak tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Yaman Market arkasında, Elye’de sakin zanlı Çağın Karadayı’nın kendisini aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı Semiye Şeytan’a yaklaşık 2 metre mesafeden öldürmek maksadı ile ateş ettiğini ve ağır bir şekilde yaraladığını söyledi. Polis müşteki Şeytan’ın sol kalça ve sol uyluk adalesinden vurularak ağır şekilde yaralandığını ve 112 Acil servisi ile hastaneye kaldırılarak yapılan müdahale doğrultusunda cerrahi servisinde müşahede altına alındığını ve halen daha tedavisinin sürdüğünü mahkemeye aktardı.

Polis Müfettiş M.V. Feyyaz İneci’nin olay yerinden ayrıldıktan sonra tasarrufundaki tüfek ile polise giderek teslim olduğunu ve gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini tüfeğin balistik incelemesinin henüz sonuçlanmadığını ve alınan gönüllü ifadenin teyit edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğinin aşikâr olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.01.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
Semiye ŞeytanÇağın KaradayıAv Tüfeği
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