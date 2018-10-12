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Miktar 140 bin TL’yi aştı

Miktar 140 bin TL’yi aştı

12 Ekim 2018 Cuma 16:08
Miktar 140 bin TL’yi aştı

Miktar 140 bin TL’yi aştı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Taşkent Tavukçuluk’ta pazarlamacı olarak çalışan ve toplamış olduğu paraları cebe attığının anlaşılması üzerine tutuklanan zanlı Ahmet Akpınar, bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Kuşcuoğlu, Ocak -Eylül 2018 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde çalışan zanlı Ahmet Akpınar’ın iş yeri adına satmış olduğu ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 140 bin 436.34 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Kuşcuoğlu, zanlının cebinde 6 bin 500 TL, evinde ise 10 bin TL bulunarak, emare alındığını söyledi. Kuşcuoğlu, ayrıca tahsil edilen ve toplamda 2 bin 322 TL olan 4 ayrı fatura belirlendiğini kaydetti. Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın ettiğini söyleyerek, 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AkpınarçaldıParaTaşkent Tavukçuluk
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