Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:36

Market Soyguncuları Yakalandı

Market Soyguncuları Yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

 Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketi soyan zanlılar Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlılar Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov’un 10 Temmuz tarihinde saat 05.15 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketin giriş kapısını açarak içeri girdiklerini ve içerisinden yazar kasada muhafaza edilen 4000 TL nakit, 500 ABD Doları, 100 Euro, 60 STG çaldıklarını söyledi. Polis memuru Karagil zanlıların daha sonra ofis kısmının kapısını kırıp içerde bulunan Güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldıklarını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste kalmalarına emir verdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Market Soyguncuları Yakalandı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seks Fantezisi Kanlı Bitti Seks Fantezisi Kanlı Bitti
Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak
Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı
1 Kilo Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı 1 Kilo Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
45 Gün Cezaevinde Bekleyecek 45 Gün Cezaevinde Bekleyecek
Cinayet Soruşturması Sürüyor Cinayet Soruşturması Sürüyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Seks Fantezisi Kanlı Bitti
Suç aleti bulunamadı

Haberi Oku