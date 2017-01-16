Mağusalı’nın Davası Başlıyor

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyeli’de Şubat 2016 tarihinde meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili araç sürücüsü Oya Göz dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde itham edildi.
Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen dünkü duruşmada sanık Oya Göz itham edildi. Sanık Oya Göz aleyhine getirilen Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu başkasının ölümüne sebep olma, ana yoldan gelen araçlara öncelik hakkı tanımama, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma ve süresi dolmuş ehliyetle araç kullanma gibi suçlardan itham edildi. Sanık itham edildiği hiçbir davayı kabul etmedi. Dava duruşmasının başlaması için ileriki bir tarihe ertelendi.
Dava konusu kaza nasıl gerçekleşmişti:
Cuma Mağusalı’nın MD 014 plakalı motosiklet ile Gönyeli’de Belediye Bulvarı’nda giderken ara sokaktan bulvara çıkan Oya Göz’ün kullandığı HC 735 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana gelmiş ve çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet Süleyman Yılmaz’ın kullandığı EN 382 plakalı arabayla çarpışmıştı. Kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cuma Mağusalı, kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.