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Mağusa’da 16 yaşındaki çocuk tabanca ile yakalandı
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Mağusa’da 16 yaşındaki çocuk tabanca ile yakalandı

Mağusa’da 16 yaşındaki çocuk tabanca ile yakalandı

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:42
Mağusa’da 16 yaşındaki çocuk tabanca ile yakalandı

Mağusa’da 16 yaşındaki çocuk tabanca ile yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da baş harfleri T.B olan 16 yaşındaki çocuk, çocuk parkı içerisinde tabanca ile yakalandı. dün zanlı T.B’yi tabanca ile gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Alınan ihbar üzerine zanlının bulunduğu çocuk parkına giden polis, zanlının sırt çantasında 1 adet 9 mm çapında tabanca tespit etti. Suçüstü tespit edilerek tutuklanan 16 yaşındaki zanlı bugün “Kanunsuz tabanca taşıma” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Çantasından tabanca çıktı…

Meselenin tahkikat memuru, 14 Ekim 2018 tarihinde Adli Şubeyi telefonla arayan bazı vatandaşların MAGEM’in yanında bulunan çocuk parkı içerisinde genç bir erkek şahsın tasarrufunda tabanca ve tabancaya benzeyen bir eşya bulundurduğu yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi. Ayni gün hemen olay yerine intikal edildiğini söyleyen tahkikat memuru, olay yerinde bulunan 16 yaşındaki zanlı T.B’nin sırt çantasında yapılan arama sonucunda 1 adet 9 mm çapında tabanca bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, yapılan soruşturma sonucunda tabancanın, yanında ikamet etmekte olduğu S.D isimli kişiye ait olduğunun ve bütün belgelerinin de geçerli olduğunun tespit edildiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve konu tabancanın balistik incelemesinin yapılması gerektiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlı T.B’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı T.B’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
çocuk TabancaMagusaYAKALANDI
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