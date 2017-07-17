Magandalar Yakalandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıLapta’da geçtiğimiz akşam çıkan kavgada 4-5 kişiyle birlikte T.G. ve O.Ç.’yi ciddi şekilde darp edip, T.G.’nin burnunu ve ön dişini kıran Yusuf Mert Altıncık ve Ahmet Tanık, şikâyet üzerine tutuklandı. İki zanlı bugün tutukluluk talebiyle, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli Polis Memuru Mustafa Güneş, zanlılar Yusuf Mert Altıncık ve Ahmet Tanık’ın “vahim zarar” suçundan tutuklandıklarını söyledi. Güneş, 16 Temmuz akşamı saat 21.30 sıralarında, zanlıların, henüz tespit edilemeyen 4-5 kişiyle birlikte, T.G. ve O.Ç’nin vücutlarının muhtelif yerlerine tekme ve yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Güneş, T.G. ve O.Ç’nin kendi imkânlarıyla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne gittiklerini ve orada yapılan muayenede, T.G.’nin ön dişi ve burun kemiğinin kırıldığının tespit edildiğini ifade etti.T.G. ve O.Ç’nin şikâyeti ve verdikleri ifadeler doğrultusunda Yusuf Mert Altıncık ve Ahmet Tanık’ı tutukladıklarını kaydeden Güneş, zanlıların olay yerinde olmadıkları iddia ettiklerini söyledi. Polis memuru Mustafa Güneş, soruşturmanın yeni başladığını, henüz tespit edilemeyen zanlılar olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, kavgayla bağlantılı 5 kişinin daha arandığına dikkati çekerek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.