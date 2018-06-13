Lokmacı'da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Ozan Cin’in üzerinde yapılan aramada 28 gram uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlı Cin bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 12 Haziran 2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Ozan Cin’in üzerinde yapılan aramada yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.Zanlının tutuklandığını, uyuşturucunun analize gönderildiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının ifade verdiğini ve bu ifadenin de araştırılacağını kaydetti. Polis, soruşturma maksatlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.