Liz Girne Limanını da uyuşturucuya kapadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

ndan ülkemize tasarrufundakimadde ile giriş yapmak isterkentarafından tespit edilerek tutuklanan zanlıbugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlı Bülent Eren’in 18 Mayıs tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele işle ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınan emarenin tahlile gönderileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.