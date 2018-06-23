banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Lefkoşa’da tecavüz iddiası
LEFKOŞA'DA TECAVÜZ İDDİASI
Alayköy'de yaralanma
ALAYKÖY'DE YARALANMA
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Lefkoşa’da tecavüz
LEFKOŞA’DA TECAVÜZ
banner282

Lefkoşa’da tecavüz iddiası

Lefkoşa’da tecavüz iddiası

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:02
Lefkoşa’da tecavüz iddiası

Lefkoşa’da tecavüz iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner277
Lefkoşa’da 21 yaşında öğrenci olan E.G isimli genç kadına karşı “Cinsel tecavüz, zorla alı koyma ve ciddi darp” suçlarını işlediği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mürsel Aydın bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Mürsel Aydın’nın 20 -21 Haziran tarihleri arasında meydana gelen “Cinsel tecavüz, zorla alı koyma ve ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının yaklaşık 1 yıldır Facebook üzerinden tanışmış olduğu 21 yaşındaki genç kadın E.G’yi 20 Haziran tarihinde kalmakta olduğu Lefke bölgesinden alarak Lefkoşa’ya geldiklerini ve öncelikle bir markette durup alkollü içecek aldıklarını söyledi. Polis zanlı ile müştekinin daha sonra YDÜ yakınlarında boş bir alanda durup alkol alıp sohbet ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Karagil akabinde müştekinin bir eğlence yerine gitmeyeceklerse kendisini eve bırakmasını talep etmesi üzerine zanlının önce evden geçip bir şeyler alması gerektiğini söylediğini ve eve geldikleri esnada araçtan inmek istemeyen müştekiyi zorla indirip eve götürdüğünü söyledi. Polis zanlının daha sonra zorla alı koyduğu E.G’ye tecavüz ettiğini mahkemeye aktardı. Polis olayın polisin bilgisine 21 Haziran tarihinde geldiğini ve zanlının arandığını ancak 22 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis meselenin yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gerek kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu ve zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner288
Son Güncelleme: 23.06.2018 14:10
Anahtar Kelimeler:
Mürsel AydınLefkoşa Tecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu
Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu
Alayköy'de yaralanma
Alayköy'de yaralanma
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Kokain zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kokain zanlıları tutuksuz yargılanacak
Umut taciri 7 gün daha tutuklu kalacak
Umut taciri 7 gün daha tutuklu kalacak
Şölen tutuklu yargılanacak
Şölen tutuklu yargılanacak
Gazimağusa’da kavga
Gazimağusa’da kavga
Çayırova’da hırsızlık
Çayırova’da hırsızlık
Ani ölüm
Ani ölüm
Akım hırsızı yakalandı
Akım hırsızı yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim