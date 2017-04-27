LEFKOŞA’DA CİDDİ DARP



Lefkoşa’da 24 Nisan’da isminin baş harfleri R.E.(E-26) olan bir şahıs, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi ile birlikte, Umut Borucuoğluları’nı, sopa da kullanarak ciddi şekilde darp etti. R.E. tutuklandı olayda yer alan diğer şahıs için arama devam ediyor. Olayda Borucuoğluları’nın dişi de kırıldı.