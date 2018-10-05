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Lefkoşa’da biri çocuk 5 kişi uyuşturucudan yakalandı
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Lefkoşa’da biri çocuk 5 kişi uyuşturucudan yakalandı

Lefkoşa’da biri çocuk 5 kişi uyuşturucudan yakalandı

05 Ekim 2018 Cuma 17:15
Lefkoşa’da biri çocuk 5 kişi uyuşturucudan yakalandı

Lefkoşa’da biri çocuk 5 kişi uyuşturucudan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf etmek” suçlamalarıyla tutuklanan E.K.(E-15), Muhammed İsa Bahadır (E-20), Morhaf Alsheikh (E-19), Barış Gürbüz (E-18) ve Musa İri (E-25) bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Meselede zanlılardan birinin 15 yaşında bir çocuk olması nedeniyle duruşma, kapalı oturum olarak gerçekleştirildi.

Olayda, 04 Ekim 2018 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şüpheli hareketlerinden dolayı getirilen Muhammed İsa BAHADIR (E-20,TC, Öğrenci) ve Morhaf Alsheikh (E-19, Suriye,Öğrenci)’nin tasarruflarında yaklaşık yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet Parlıament marka sigara bulunarak emare alındığı belirtildi. Mesele ile ilgili olarak Muhammed İsa BAHADIR (E-20,TC, Öğrenci) ve Morhaf Alsheikh (E-19, Suriye,Öğrenci) ile birlikte mesele ile bağlantılı olduğu tespit edilen E.K.(E-15), Barış GÜRBÜZ (E-18, TC, İşsiz) ve Musa İRİ (E-25, TC, Paketçi)’ de mahkeme emri gereği tutuklandıkları ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Muhammed İsa BahadırMorhaf AlsheikhBarış GürbüzMusa İriUyuşturucu
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