Lefkoşa satıcı olduğumu bilir

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Gönyeli’de yapılan bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bir apartman dairesinde yaptığı aramada üzerinde farklı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkenevirimadde türü bulunarak tutuklanan zanlı’e uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilen Nadir Hassan Marzouk’u tutuklayarak bugün mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 6 Haziran tarihinde polise gelen bir ihbar üzerine Gönyeli’de bir apartmanda yapılan aramada zanlı Muhammed Saaded’e pantolonun sağ ön cebinde ayrı ayrı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından vermiş olduğu ifadesinde söz konusu maddeyi huzurda bulunan zanlı Nadir H. Marzouk’tan aldığını söylemesi üzerine zanlı Marzouk’un önceki gün tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Özder mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek şuan polis hücresinde tutuklu bulunan zanlı Saaded ile zanlı Marzouk’un davasının birleştirileceğini belirterek ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Nadir Marzouk tüm Lefkoşa’nın kendisinin uyuşturucu sattığını bildiğini ve her yakalananın adını verdiğini. Artık bu işleri bıraktığını ve söz konusu kişiye kendisinin uyuşturucu vermediğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğinin görüldüğünü belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.