Lefkoşa'da uyuşturucu

21.07.2018 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde polis tarafından yapılan operasyonda, İ.K.’nin (E-25) tasarrufunda toplam 13 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile bir miktar uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
22 Temmuz 2018 Pazar 10:41
21.07.2018 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde polis tarafından yapılan operasyonda, İ.K.’nin (E-25) tasarrufunda toplam 13 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile bir miktar uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.