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Lefkoşa'da uyuşturucu

1 kişi tutuklandı

Lefkoşa'da uyuşturucu

1 kişi tutuklandı

22 Temmuz 2018 Pazar 10:41
Lefkoşa'da uyuşturucu

21.07.2018 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde polis tarafından yapılan operasyonda, İ.K.’nin (E-25) tasarrufunda toplam 13 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile bir miktar uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.       

 

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