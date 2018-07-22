Lefkoşa'da uyuşturucu

21.07.2018 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde polis tarafından yapılan operasyonda, İ.K.’nin (E-25) tasarrufunda toplam 13 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile bir miktar uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



