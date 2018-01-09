Lefkoşa'da Kaza!

Saat 22:45 sıralarında, İsmi henüz belirlenemeyen bir sürücü, NP O62 plakalı araçı ile Hamitköy’den Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada trafik ışıklarında Lefkoşa istikametine dönüşe geçen Ayhan Çınar (E-25) yönetimindeki GM 019 plakalı araç ile çarpıştı. GM 019 plakalı araç sürücü Ayhan Çınar ile yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Salih Beyaz (E-25) ve Olcay Alev (K-23) hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesinde müşahede altına alındılar. NP 062 plakalı aracın sürücüsü kaza sonrası kaçtığı ve polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.