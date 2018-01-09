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Lefkoşa'da Kaza!
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Lefkoşa'da Kaza!

Lefkoşa'da Kaza!

09 Ocak 2018 Salı 23:27
Lefkoşa'da Kaza!
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Saat 22:45 sıralarında, İsmi henüz belirlenemeyen bir sürücü, NP O62 plakalı araçı ile Hamitköy’den Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada trafik ışıklarında Lefkoşa istikametine dönüşe geçen Ayhan Çınar (E-25) yönetimindeki GM 019 plakalı araç ile çarpıştı. GM 019 plakalı araç sürücü Ayhan Çınar ile yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Salih Beyaz (E-25) ve Olcay Alev (K-23) hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesinde müşahede altına alındılar. NP 062 plakalı aracın sürücüsü kaza sonrası kaçtığı ve polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Son Güncelleme: 10.01.2018 02:33
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