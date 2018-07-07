Lavinium'da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dikmen’de Lavinium Sitesinde düzenlenen huzur operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan Joseph Akınwunmı ile Babajide Opnanubi gözlatına alınarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis Mehmet Bayram bulguları aktardı. Bayram, 6 Temmuz 21:30-22.30 saatleri arasında, Lavinium Sitesinde polis tarafından yapılan operasyonda, zanlıların kalmakta olduğu ikametgahta ve üzerilerinde yapılan aramada, Akınwunmı’ın üzerinde yarım gram, evin salonunda sehpa üzerinde 2 gram, bir uyuşturuculuk sigara, zanlı Opanbuni’nin yatak odasında ise yarım gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların tutuklandığını, her ikisinin de gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuların analize gönderileceğini ifade ederek, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.