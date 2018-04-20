Kuşçu teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Ağustos 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında. isimli işyerinde pazarlamacı olarak çalışanmüşterilerden aldığı paraları zimmetine geçirdiği gerekçesi ile tutuklanmasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Ahmet Kuşçu’nun Ağustos 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında pazarlamacı olarak çalıştığı Adanın LTD. isimli işyeri adına Lefkoşa – Mağusa bölgelerinde pazarladığı gıda ürünlerine karşılık tahsil ettiği toplam 16,868.03 TL parayı şirkete yatırmayarak zimmetine geçirdiğini söyledi. Polis zanlının akabinde sirkat şirket makbuzu ile yapmış olduğu tahsilatlarda makbuzların ikinci suretlerindeki para miktarlarını değiştirip sahteleyerek iş yerine verip tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis memuru Özkan olayın polisin bilgisine 16 Nisan tarihinde geldiğini ve zanlının mahkeme emri ile tutuklanmasının akabinde gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis meselenin tahkikatının tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.