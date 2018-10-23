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Kokain soruşturması sürüyor

Kokain soruşturması sürüyor

23 Ekim 2018 Salı 22:07
Kokain soruşturması sürüyor

Kokain soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Girne’de düzenlediği uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan 3 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor.Zanlılar Timur Sonya, Neal Sallakoğlu ve Ercan Denizhan, tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlılar Timur Sonya, Neal Sallakoğlu ve Ercan Denizhan’ın Girne’de meydana gelen “Kokain ve Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anımsattı. Duman, 19 Ekim’de zanlı Timur Sonya’nın ikametgâhına düzenlenen operasyonda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis çavuşu Barış Duman, gözaltına alınması sonrası gönüllü ifade veren zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı Neal Sallakoğlu’ndan aldığına yönelik itirafta bulunduğunu dile getirdi. Sallakoğlu’nun işletmeciliğini yaptığı spor salonuna gerçekleştiren operasyonda 7 gram ağırlığında kokain ve 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Duman, gözaltına alınması sonrası gönüllü ifade veren zanlının tasarrufunda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri 14 gram kokain ve 14 gram hintkeneviri olarak Mağusa’da zanlı Ercan Denizhan’dan aldığına yönelik itirafta bulunduğunu ifade etti. Zanlı Ercan Denizhan’ın Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis çavuşu Barış Duman, gönüllü ifade vermeyen zanlının aleyhindeki suçlamaları reddettiğini belirtti. Meseleyle ilgili başlatılan çok kapsamlı soruşturmanın halen devam ettiğini, zanlıların telefon dökümleri, yazışmaları ve kamera görüntülerinin halen incelendiğini dile getiren Duman, serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki etme olasılığı yüksek olan zanlıların tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Timur SonyaNeal Sallakoğlu Ercan DenizhanKokain
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