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13 Şubat 2017 Pazartesi 06:59

KKTC’DE 8 BİN KİŞİYE HAPİS EMRİ

KKTC'DE 8 BİN KİŞİYE HAPİS EMRİ
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Mazbata ve Faiz Mağdurları Derneği Genel Koordinatörü Kazım Ant, mazbata mağdurlarının saysının son 5 ylda 69bin 442 olduğuna dikkat çekerek, “Yani artık her yıl 8-10 bin arasında kişiye borçlarını veya taksitlerini ödeyememesi nedeniyle hapislik emri çıkmaktadır” dedi. Ank, KKTC’nin durumunu sosyal patlamalara gebe ve ekonomik anlamda iflas etmiş bir ülke” olarak değerlendirdi.

Kaynak: Haberal Kıbrıslı

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