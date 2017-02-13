KKTC’DE 8 BİN KİŞİYE HAPİS EMRİ

Mazbata ve Faiz Mağdurları Derneği Genel Koordinatörü Kazım Ant, mazbata mağdurlarının saysının son 5 ylda 69bin 442 olduğuna dikkat çekerek, “Yani artık her yıl 8-10 bin arasında kişiye borçlarını veya taksitlerini ödeyememesi nedeniyle hapislik emri çıkmaktadır” dedi. Ank, KKTC’nin durumunu sosyal patlamalara gebe ve ekonomik anlamda iflas etmiş bir ülke” olarak değerlendirdi.









Kaynak: Haberal Kıbrıslı