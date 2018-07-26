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Kızını taciz etti

Kızını taciz etti

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:38
Kızını taciz etti

İnci’ye 9 ay hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede üniversite eğitimi için bulunan kızını ziyarete gelmeden, cep telefonuna mesaj atarak ahlaksız teklifte bulunmasının ardından genç kızın şikâyeti doğrultusunda ülkeye giriş yapmak isterken Mart ayında cinsel gücü jellerle yakalanan Abdulvahap İnci aleyhine getirilen “Cinsel saldırı” ve “Cinsel taciz” suçlamalarını kabul etti.

Kararı okuyan Yargıç Mesut Mesutoğlu, Abdulvahap İnci’nin ülkede üniversite eğitimi için bulunan kızına adaya gelmeden mesaj attığını genç kızın polise giderek babası hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti. Mesutoğlu, sanığın eylemini sonlandıracağı yerde devam ettiğini ve kızının şikâyeti sonucu yakalandığını anımsattı. Yaşanan cinsel saldırı olaylarının mağdurlar üzerinde, ciddi psikolojik etkiler yarattığını ifade eden Mesutoğlu, KKTC’de cinsel suçların git gide yaygınlaşarak korkutucu boyuta ulaştığını kaydetti. Halkı son derece huzursuz eden utanç verici suçlar karşısında, bu tarz ahlaka aykırı suç işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine dikkati çeken Mesutoğlu, İnci’nin bu suçu kızına karşı işlediğinin altını çizdi.

Mesutoğlu, 6 çocuk babası Abdulvahap İnci’nin aleyhine getirilen “Cinsel saldırı” ve “Cinsel taciz” suçlarından suçlu bulunduğunu belirterek 9 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.

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Son Güncelleme: 26.07.2018 22:46
Anahtar Kelimeler:
Cinsel TacizCinsel SaldırıAbdulvahap İnci
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