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Kıral tutuklu yargılanacak

Kıral tutuklu yargılanacak

09 Kasım 2018 Cuma 18:18
Kıral tutuklu yargılanacak

Kıral tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ev sahibinin baskısına dayanamayarak, evde pencerelerde olmak üzere her şeyi kırıp dökerek 20 bin TL hasar veren Mehmet Kıral, aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı Kıral, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

13 yıldır KKTC’de olduğu öğrenilen ve çalışma izni yapılmadığı tespit edilen zanlı Kıral, davası görüşülünceye kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan, zanlı Mehmet Kıral’ın “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Artan, zanlı Kıral’ın Neriman Püsküllü sorumluluğunda kiracı olarak kaldığı daireden çıkarılmak istendiğini ve zanlının daireye büyük zarar verdiğini söyledi. Artan, yapılan tespitte Kıral’ın kiracı olarak kaldığı dairenin yedi camını, iki adet mutfak dolabını, üç adet boydan aynayı, altı adet priz, dört adet oda kapısı, bir adet klozet, iki adet lavaboyu, bir adet avize ve bir adet bulaşık makinesini kasten kırarak 20 bin TL hasar verdiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının yasal statüsü olmadığına değinen Artan, zanlı Mehmet Kıral’ın davası görüşülünceye kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar ülkede yasal statüsü olmayan zanlıyı ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 20 süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KıralKırıpDöktü
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